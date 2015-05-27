حساسية الصدر مرض التهابى مزمن.. والكورتيزون بالاستنشاق أساس العلاج

أكد الدكتور سمير خضر، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب الإسكندرية، أن حساسية الصدر فى مصر وصلت فى الأطفال إلى من 10 :12% وتنتشر فى الإناث أكثر من الذكور، والطفل الذى يصاب بحساسية الصدر يكون وراثيا، بالإضافة إلى تاثير البيئة المصاحبة، خاصة التدخين والملوثات البيئية.

وقال يعتبر مرض حساسية الصدر مرضا التهابيا مزمنا حيث تتوالى الأحداث فى الجهاز المناعى وينتج عنه تولد أوساط كيميائية شديدة الالتهابات تقوم بإفرازها بعض الخلايا، فينتج عنه توترا فى جدار الشعب الهوائية، وانقباض عضلاتها والتهابها، مما ينتج عنه سعال جاف متكرر خاصة ليلا أو بعد المجهود.

وأشار إلى أنه يمكن أن يحدث أزيز بالصدر وضيق بالتنفس وبما أن الحساسية مرض التهابى مزمن فإن العلاج الأمثل هو استخدام مشتقات الكورتيزون بالاستنشاق لفترات طويلة، وتتزايد وتتناقص الجرعات حسب شدة الحالة واستقرارها أو انتكاسها المتكررة، موضحا أن موسعات الشعب الهوائية قصيرة أو طويلة المفعول يمكن أن تستخدم عند اللزوم، ليتم أخذها بجانب مشتقات الكورتيزون فى عملها مع استقرار حالة المريض.

وأوضح أن العلاج الدوائى يمثل ركنا واحدا من أركان العلاج، يضاف إليه المتابعة الدورية الملتزمة والاهتمام بصحة البيئة والتثقيف الصحى للمريض، للوصول إلى حالة السيطرة الكاملة عليه، وبالتالى ضمان جودة حياة عالية بممارسة الرياضة وممارسة الحياة الطبيعية.