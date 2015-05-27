أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حساسية الصدر مرض التهابى مزمن.. والكورتيزون بالاستنشاق أساس العلاج

Google+ Print
حساسية الصدر مرض التهابى مزمن.. والكورتيزون بالاستنشاق أساس العلاج حساسية الصدر مرض التهابى مزمن.. والكورتيزون بالاستنشاق أساس العلاج
أكد الدكتور سمير خضر، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب الإسكندرية، أن حساسية الصدر فى وصلت فى الأطفال إلى من 10 :12% وتنتشر فى الإناث أكثر من الذكور، والطفل الذى يصاب بحساسية الصدر يكون وراثيا، بالإضافة إلى تاثير البيئة المصاحبة، خاصة التدخين والملوثات البيئية.

وقال يعتبر مرض حساسية الصدر مرضا التهابيا مزمنا حيث تتوالى الأحداث فى الجهاز المناعى وينتج عنه تولد أوساط كيميائية شديدة الالتهابات تقوم بإفرازها بعض الخلايا، فينتج عنه توترا فى جدار الشعب الهوائية، وانقباض عضلاتها والتهابها، مما ينتج عنه سعال جاف متكرر خاصة ليلا أو بعد المجهود.

وأشار إلى أنه يمكن أن يحدث أزيز بالصدر وضيق بالتنفس وبما أن الحساسية مرض التهابى مزمن فإن العلاج الأمثل هو استخدام مشتقات الكورتيزون بالاستنشاق لفترات طويلة، وتتزايد وتتناقص الجرعات حسب شدة الحالة واستقرارها أو انتكاسها المتكررة، موضحا أن موسعات الشعب الهوائية قصيرة أو طويلة المفعول يمكن أن تستخدم عند اللزوم، ليتم أخذها بجانب مشتقات الكورتيزون فى عملها مع استقرار حالة المريض.

وأوضح أن العلاج الدوائى يمثل ركنا واحدا من أركان العلاج، يضاف إليه المتابعة الدورية الملتزمة والاهتمام بصحة البيئة والتثقيف الصحى للمريض، للوصول إلى حالة السيطرة الكاملة عليه، وبالتالى ضمان جودة حياة عالية بممارسة الرياضة وممارسة الحياة الطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة