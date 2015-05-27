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حتى لو بكميات قليلة.. المشروبات الكحولية تضر بقلب كبار السن

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حتى لو بكميات قليلة.. المشروبات الكحولية تضر بقلب كبار السن حتى لو بكميات قليلة.. المشروبات الكحولية تضر بقلب كبار السن
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الشرب المعتدل للمشروبات الكحولية قد يضر القلب لكبار السن.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن المرأة أكثر عرضة لتلف القلب المرتبط بالكحول بالمقارنة بالرجال.

وشملت الدراسة أكثر من 4400 من البالغين، وكان متوسط سنهم 76 عاماً، ووجد الباحثون أن النساء اللائى شربن باعتدال حتى مشروب واحد يومياً شهدت انخفاضا طفيفا فى وظائف القلب.

أما الرجال الذين استهلكوا أكثر من 14 مشروبا فى الأسبوع وهو ما يعتبر إفراطا فى شرب الخمر، حدث لهم تضخم فى البطين الأيسر بجدار القلب، وفقاً للباحثين.

وقال الباحث الدكتور الكسندرا جونكالفيس، وهو حاصل على الدكتوراه فى مستشفى بريجهام للنساء وأستاذ بكلية طب هارفارد فى بوسطن، أن زيادة تناول الكحول يرتبط مع بعض التعديلات الطفيفة فى بنية القلب ووظيفته، كما أن المرأة أكثر عرضة من الرجال للآثار السامة من الكحول.

تم نشر الدراسة على الإنترنت فى 26 مايو من دورية الدورة الدموية والقلب والأوعية الدموية.

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مصر 365