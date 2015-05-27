بالفيديو – لعنة المقاولون تواصل مطاردة إنبي .. والرجاء يعود أمام بتروجيت في 3 دقائق

استمرت لعنة فوز إنبي برباعية دون رد على حساب المقاولون العرب في ملاحقته، بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي.

وتعادل إنبي إيجابيا يوم الأربعاء مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة 22 والتي أقيمت على ملعب المقاولون.

ومنذ فوز إنبي على المقاولون، تعادل الفريق البترولي في أربع مباريات، وتعرض للهزيمة في لقاء واحد.

افتتح رونالد كامبامبا أهداف المباراة لصالح دجلة في الدقيقة 32، وسجل رامي صبري هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر، وللأخير خمس مباريات أقل.

وأيضا بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، وللفريق الأحمر أربع مباريات أقل.

فيما وصل رصيد وادي دجلة إلى 48 نقطة بالتساوي مع مصر المقاصة ليحتل الأول المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأخير.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت على ملعب برج العرب، حقق الرجاء عودة رائعة أمام بتروجيت، ليتعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل منهما.

افتتح بتروجيت أهداف المباراة عن طريق مصطفى شبيطة وجيمس تيدي في الدقائق 27، و45، قبل أن يتعرض أسامة محمد لطرد مباشر في الدقيقة 68 بعد عرقلته لأحد لاعبي الرجاء داخل منطقة الجزاء.

ونجح الرجاء في تقليص النتيجة بعدما سجل عاصم صلاح هدفا من ركلة الجزاء، وبعد ذلك بثلاث دقائق أحرز علي العربي هدف التعادل.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بتروجيت إلى 47 نقطة في المركز السادس، فيما وصل الرجاء إلى النقطة 32 في المركز الـ17 في إطار محاولاته للنجاة من الهبوط بنهاية الموسم.

شاهد أهداف لقاء وادي دجلة وإنبي

شاهد أهداف لقاء بتروجيت والرجاء