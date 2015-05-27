تحرير 811 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد محمد عامر مدير الإدارة حملة مرورية وأمنية.

وتمكنت الحملة من تحرير وضبط 811 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 391 مخالفة مخالفة مرورية متنوعة ( نموذج 125 )و87 مخالفة إزالة ملصقات، وحجز 12 دراجات نارية و82 مخالفة انتظار خاطئ و حجز 6سيارة و186 مخالفة سحب رخص "مابين قيادة وتسيير" و45 مخالفة رادار و مخالفتين القيادة تحت تأثير المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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