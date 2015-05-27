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نيابة السويس تصرح بدفن المهندس المتوفى بمحطة كهرباء عيون موسى

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نيابة السويس تصرح بدفن المهندس المتوفى بمحطة كهرباء عيون موسى نيابة السويس تصرح بدفن المهندس المتوفى بمحطة كهرباء عيون موسى
أصدرت نيابة السويس، عصر اليوم، تصريح الدفن الخاص بالمهندس أحمد إسماعيل أنور، الذى توفى بمحطة كهرباء موسى اليوم، بعد أن غرق فى مياه الـpamphos وهى منطقة حوض تخليط المياه من التربينة والغلاية، وهى الواصلة بمياه البحر بماسورة قطرها 2.5 بطول 3 كيلو.

وقال مصدر بمحطة كهرباء عيون موسى لـ"اليوم السابع" إن الموظفين والمهندسين بالمحطة توجهوا إلى مقر مشرحة المستشفى العام، ونقلوا الجثمان مع أسرة المتوفى إلى أحد المساجد القريبة من منزله لتشييع جثمانه عقب صلاة المغرب مساء اليوم.

- مصرع مهندس بمحطة كهرباء عيون موسى غرقا أثناء عمليات الصيانة

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