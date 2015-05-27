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القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم حشيش وهيروين بالبحيرة

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القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم حشيش وهيروين بالبحيرة القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم حشيش وهيروين بالبحيرة
تمكن قبل قليل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ( منطقة غرب الدلتا ) من ضبط " م ع م " عاطل وبحوزته قطعة كبيرة لمخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالى 50 جنيه، و" م ع م " سائق حال قيادة السيارة رقم 2715 س ق ف " ملاكي" وبحوزته عدد ( 2 ) لفافة كبيرة الحجم تحوى مسحوق الهيروين المخدر، هاتف محمول، مبلغ مالى 150 جنيه .

كما تم ضبط " و م ج " عاطل ومقيم عزبة الحصن مركز أبو المطامير، " ر ح إ " عاطل ومقيم عزبة عاشور مركز أبو المطامير حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزتهما عدد ( 1 ) طربه، ( 1 ) قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالى 200 جنيه .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما، وقيدت المحاضر بأرقام 8741/311، 8742/312، 8743/313 جنايات قسم دمنهور لسنة 2015 .

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