بالصور.. الوفد السياحى والإعلامى ينهيان زيارتهما لقناة السويس

أنهى الوفد الإعلامى برئاسة الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وعدد من الإعلاميين من الجرائد المصرية المختلفة والمواقع الإلكترونية وممثلين عن الجمعية المصرية لخريجى الإعلام ووفد هيئة تنشيط السياحة زيارتهما لقناة السويس الجديدة بمناسبة عيد الإعلاميين.

وبدأت الزيارة بالمجمع الإعلامى بحضور المحافظ اللواء ياسين طاهر والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة والدكتور ناجى الشهابى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء وعواطف أندراوس مدير المجمع الإعلامى.

والتقى الوفد بالفريق مهاب مميش بمبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس حيث استمع الحضور إلى شرح تقديمى لمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع محور قناة السويس وعرض ثلاثة أفلام وثائقية yحدهما عن حفر القناة القديمة وتأميم قناة السويس والحروب التى تعرضت لها القناة وفيلم عن قناة السويس الجديدة والفيلم الثالث عن زيارة الرئيس السيسى لقناة السويس أثناء تدشين مشروع القناة الجديدة.



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الفريق مميش يستقبل الوفود الزائرة



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أثناء استقباله لرئيس هيئة تنشيط السياحة



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تقديم الهدايا التذكارية لضيوف



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مع الدكتور أحمد النجار



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مميش يتحدث إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام وفى الصورة الشاعر جمال بخيت رئيس تحرير صباح الخير



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مميش يستمع لإحدى الضيوف



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مميش يتسلم درع الهيئة العامة لتنشيط السياحة



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الضيوف اثناء الرحلة البحرية فى القناة الجديدة