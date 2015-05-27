محافظ كفر الشيخ يشدد على ضرورة متابعة منافذ بيع السلع الغذائية

شدد المهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، على رؤساء المراكز والمدن ومفتشى مديرية التموين بمتابعة جميع منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و مقارنة اسعار السلع الغذائية بالمنافذ بأسعار السوق، وأيضا متابعة جودة السلع الغذائية، وضرورة عرض السلع الطازجة بالمنافذ ووضع “التسعيرة المقررة” حتى يقبل عليها المواطن لشرائها .

وشدد المحافظ خلال الجلسة الشهرية للمجلس التنفيذى، بحضور المهندس مجدى عطاالله السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة.على ضرورة بيع هذه السلع باسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين وذلك لحلول شهر رمضان المبارك .

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محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام المسعد أثناء المجلس التنفيذي



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جانب من الحضور



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رؤساء المدن ووكلاء الوزارة