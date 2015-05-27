ألوان الماكياج الأنسب لصيف 2015

قد يكون من الصعب عليك اختيار ألوان الصيف التي تناسب بشرتك؛ فتشعري بكثير من الحيرة والارتباك حول ما إذا كانت إطلالتك تتناسب معك وتزيدك جمالًا أم لا؟. تجيبك "سيدتي نت" على هذا التساؤل بضرورة الحرص على اختيار ألوان الماكياج بحيث تكون هادئةً وبسيطة لتتناسب مع فصل الصيف الحار.

قد يعجبك :

وإليك هذه النصائح لكيفية اختيار ألوان الماكياج الخاصة بك في هذا الصيف:

1. ألوان البشرة:

• اختاري كريم الأساس المطابق للون بشرتك مع ضرورة وضع البودرة المثبتة للماكياج حتى يثبت أطول فترة ممكنة، فحرارة الشتاء قد تساهم في سيلان الأساس إذا لم تستخدمي البودرة لتثبيته.

• وعند اختيارك لألوان تأسيس الجفون احرصي على استخدام ألوان دافئة مفعمة بالحيوية مع الابتعاد عن ألوان الظلال البعيدة كثيرًا عن لون بشرتك حتى تبدو بشرتك طبيعيةً.

• وإذا كنت من أصحاب البشرة الفاتحة ضعي بعد الأساس والمخفي مسحةً صفراء طفيفةً لإلقاء نظرة مثالية لبشرتك. أما إذا كانت بشرتك أكثر قتامة فضعي اللون البرونزي القريب من لون بشرتك لإعطائك منظرًا أكثر دفئًا وإضاءةً.

2. ألوان أحمر الخدود: إنّ اللون البرونزي يمكنه أن يفعل المعجزات لبشرتك؛ فعند وضعه على حواف وجهك وعلى عظام الخد ستحصلين على نظرة طبيعية لشعرك؛ هناك أيضًا أحمر الخدود الوردي فاللون الوردي يعمل على تزيين خديك، وإعطائك منظرًا أكثر صحةً وتألقًا.

3. ماكياج العين: عندما تكون العين رائعةً وجميلةً فذلك يحدث فرقًا كبيرًا في الوجه؛ فمن ألوان ظلال العيون الجيدة لبشرتك البنفسجي، والوردي، والأخضر، فهذه الألوان مبهجة وتخلق عيونًا رائعةً ومشرقةً.

4. ماكياج الشفاه: الألوان الوردية رائعة للحصول على نظرة قوية ورائعة لشفتيك؛ ولثبات أحمر الشفاه أطول فترة ممكنة قومي بوضع القليل من الأساس على شفتيك، ثم ضعي أحمر الشفاه الخاص بك فهذا يؤدي إلى ثبات أحمر الشفاه لفترة أطول.

تابعي أيضاً:

حرب جديدة بمستحضرات التجميل تطلقها تايلور سويفت

اختيارات محررة الجمال لمكياج ترابي هذا الأسبوع

رجل يتحوّل جنسياً ليُصبح أجمل عارضات الجمال!