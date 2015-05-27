رجل بوجه هيفا وبجسم ميريام

أصبحت عمليات التجميل موضة تتبعها النساء والرجال أيضاً. ومن أسفٍ أنّ بعض الرجال لا يستخدمون هذه الجراحات للتجميل فحسب، وإنّما للتحوّل الجنسي. هذه الآفة التي تحوّلت إلى مرض "شبيهات النجمات" جعل هذا الرجل يحصل على جسم ميريام فارس ذات الخصر الرفيع والأرداف اللافتة، في الوقت الذي تميّز بوجه هيفا وهبي مع العينين الكبيرتين والشفتين المرسومتين.

قد يعجبك :

تابعي الصور، واكتشفي أوجه الشبه بين هذا الرجل وكلٍّ من ميريام فارس وهيفا وهبي.

بالنسبة إلى الجسم، وبعيداً عن العمليات الجراحية التي غيّرت شكل هذا الرجل، ملابسه مشابهة لملابس ميريام فارس، وهي تجعل خصره يبدو رفيعاً جداً وتُبرز مؤخّرته في الصور كما لو أنّ جسمه ساعة رمليّة تحلم بها نساء كثيرات .

ولم تقتصر صوره على الجسم فحسب، بل ثمة العديد من الصور التي تبرز شكل عينيه وطريقة تطبيق المكياج بالأي لاينر المجنّح مع العيون الدخانية والعدسات اللاصقة بلون مشابه جداً لعيني هيفا. استطاع هذا الرجل أيضاً أن يرسم حاجبيه بشكل مماثل جداً لهيفا، ما منحه النظرة نفسها التي تتميّز بها صاحبة أجمل عيون. وهو يحاول تكبير شفتيه لا بالبوتوكس فقط بل بألوان أحمر الشفاه من الأحمر إلى الزهري والبرتقالي.

هذا الرجل استطاع أن يقلب مفاهيم الجاذبية بجماله اللافت وقدرته على الحصول على شكل النجمات، ليس بالتجميل فقط بل بالمكياج والملابس.

تابعي أيضاً:

حرب جديدة بمستحضرات التجميل تطلقها تايلور سويفت

اختيارات محررة الجمال لمكياج ترابي هذا الأسبوع