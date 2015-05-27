ديور تطلق La collection Privee في بيروت

أطلقت ديور اليوم مجموعتها الجديدة من عطور كريستيان ديور La Collection Privee وسط حشد كبير من الوسائل الإعلامية، في مطعم ليزا اللبناني .

تخلل الدعوة فقرة ملخصة تعرفنا فيها على عطور المجموعة المألفة من 8 عطور، كما كانت لنا فرصة اختبار العطور والتعرف على تركيبتها العربيّة الشرقيّة حين تجدين العنبر والجلود والعود من أساسيات هذه المجموعة. ويمكننا القول أن هذه المجموعة جاءت في وقتها للمرأة اللبنانيّة أو العربيّة حيث شهر رمضان الفضيل على الأبواب، وتكثر فيه استعمالات العطور ذات النفحة الشرقيّة.

يذكر أن هذه العطور للرجال والنساء . فما رأيك بها ؟ شاركينا