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الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة

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الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم (الأربعاء) نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال فتحت النار بشكل عشوائى ومتقطع باتجاه عدد من مراكب الصيد قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
>وكانت الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت صباح اليوم نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة غزة ما أدى إلى إصابة صياد بجروح.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال،كما تستهدف الاراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.
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