أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية" تعلن حالة الطوارئ بالطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية

Google+ Print
"الداخلية" تعلن حالة الطوارئ بالطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية "الداخلية" تعلن حالة الطوارئ بالطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية
صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن غرف المرور على مستوى الجمهورية أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أية طرق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التى تجتاح البلاد.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والسائقين توخى الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، والطريق الدائرى فى ظل انتشار عواصف ترابية خوفاً من وقوع حوادث.

ونشرت وزارة الداخلية ضباط وأفراد المرور على جوانب الطرق الرئيسية لتنظيم حركة المرور، وتسهيل على المواطنين السير بسهولة وأمان وصولا إلى منازلهم أو أماكن عملهم.

- بالصور.. مصر تتعرض لعواصف مثيرة للأتربة وانعدام الرؤية على الطرق السريعة

- الداخلية: استشهاد عميد شرطة وإصابة أخر فى انفجار عبوة ناسفة بسيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري