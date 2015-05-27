"الداخلية" تعلن حالة الطوارئ بالطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن غرف المرور على مستوى الجمهورية أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أية حوادث طرق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التى تجتاح البلاد.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والسائقين توخى الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، والطريق الدائرى فى ظل انتشار عواصف ترابية خوفاً من وقوع حوادث.

ونشرت وزارة الداخلية ضباط وأفراد المرور على جوانب الطرق الرئيسية لتنظيم حركة المرور، وتسهيل على المواطنين السير بسهولة وأمان وصولا إلى منازلهم أو أماكن عملهم.

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