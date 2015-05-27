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المستثمرون الأردنيون يعرضون مشاكلهم على محلب.. ورئيس الوزراء يعد بالحل

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عرض ممثلو عدد من المستثمرين الأردنيين مشاكلهم على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال لقائه بهم اليوم الأربعاء خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية.

اليوم السابع -5 -2015

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال لقائه بالمستثمرين الأردنيين على هامش زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية وردا على مطلب نائل الكبريتى، رئيس غرفة التجارة الأردنية بشأن مشكلة الشحن للبضائع من الأردن لمصر"، هيكون هناك قرار مناسب فى القريب العاجل لحل هذه المشكلة".

اليوم السابع -5 -2015

وأضاف رئيس الوزراء ردا على مطلب أحد المستثمرين الأردنيين، بأن تعامل الشركات الأردنية بنفس المواصفات المصرية "أدعو أن يأتى رئيس الاتحاد مقاولى التشييد فى الأردن للقدوم فى والتشاور مع رئيس التشييد المصرى وبنرحب بالشركات الأردنية وتصنيف الشركات الأردنية يعتمد فى اتحاد المقاولين المصريين والعكس صحيح ."

اليوم السابع -5 -2015

وقال رئيس الوزراء إن إعادة هيكلة الأسعار وخاصة فى قطاع الكهرباء بالنسبة للمستثمرين كانت واضحة فيه، وتدخل الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء أن سعر الكهرباء فى مصر أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، وأن العام الحالى منذ بداية يناير يتم إدخال 6882 ميجا وات لشبكة الكهرباء.

اليوم السابع -5 -2015

وأوضح رئيس الوزراء أن الطاقة جزء من عناصر التكلفة، وأن وجود الأيادى العاملة والعمالة المدربة جزء أيضا من الاستمرار فى الاستثمار .

اليوم السابع -5 -2015

وقال رئيس الوزراء إن مواردنا من العملة الصعبة كانت محدودة بسبب الظروف التى تمر بها

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لأحد المستثمرين الأردنيين، صاحب شركة صرافة، أنه سيتم حل أزمته التى عرضها بشأن حكم القضاء المصرى له بأحقيته فى الحصول على حقها فى إحدى العمارات السكنية بعد شرائه لها واكتشافه بأن العقد مزيف عند تسلمه لها، قائلا له "هتستلم عماراتك فورا".

- محلب يفتتح أعمال اللجنة العليا بين مصر والأردن.. ويشهد توقيع 9 اتفاقيات.. وملك الأردن يحمله رسالة شكر للسيسى.. رئيس الوزراء: عقد ملتقى لرجال الأعمال قريبا.. واتفقنا على تبادل الخبرات فى مجال البترول

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مصر 365

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