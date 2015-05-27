المستثمرون الأردنيون يعرضون مشاكلهم على محلب.. ورئيس الوزراء يعد بالحل

عرض ممثلو عدد من المستثمرين الأردنيين مشاكلهم على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال لقائه بهم اليوم الأربعاء خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية.

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال لقائه بالمستثمرين الأردنيين على هامش زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية وردا على مطلب نائل الكبريتى، رئيس غرفة التجارة الأردنية بشأن مشكلة الشحن للبضائع من الأردن لمصر"، هيكون هناك قرار مناسب فى القريب العاجل لحل هذه المشكلة".

وأضاف رئيس الوزراء ردا على مطلب أحد المستثمرين الأردنيين، بأن تعامل الشركات الأردنية بنفس المواصفات المصرية "أدعو أن يأتى رئيس الاتحاد مقاولى التشييد فى الأردن للقدوم فى مصر والتشاور مع رئيس التشييد المصرى وبنرحب بالشركات الأردنية وتصنيف الشركات الأردنية يعتمد فى اتحاد المقاولين المصريين والعكس صحيح ."

وقال رئيس الوزراء إن إعادة هيكلة الأسعار وخاصة فى قطاع الكهرباء بالنسبة للمستثمرين كانت الحكومة واضحة فيه، وتدخل الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء أن سعر الكهرباء فى مصر أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، وأن العام الحالى منذ بداية يناير يتم إدخال 6882 ميجا وات لشبكة الكهرباء.

وأوضح رئيس الوزراء أن الطاقة جزء من عناصر التكلفة، وأن وجود الأيادى العاملة والعمالة المدربة جزء أيضا من الاستمرار فى الاستثمار .

وقال رئيس الوزراء إن مواردنا من العملة الصعبة كانت محدودة بسبب الظروف التى تمر بها

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لأحد المستثمرين الأردنيين، صاحب شركة صرافة، أنه سيتم حل أزمته التى عرضها بشأن حكم القضاء المصرى له بأحقيته فى الحصول على حقها فى إحدى العمارات السكنية بعد شرائه لها واكتشافه بأن العقد مزيف عند تسلمه لها، قائلا له "هتستلم عماراتك فورا".

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