الأهلي: محمد فاروق تعمد استفزاز غالي

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن واقعة طرد حسام غالي كان لها رواسب بين اللاعب والحكم الدولي محمد فاروق.

وقال جمعة عبر قناة الحياة: "اللعبة لا تستحق مخالفة، لأنه احتكاك عادي بين لاعبين، بل إن غالي هو من تعرض للإعاقة".

وأضاف "بالطبع غالي أخطأ فيما فعله.. ولكن لماذا وصلت الأمور لهذا الحد؟".

وواصل "كانت هناك واقعة في الشوط الأول للمباراة أمام مقاعد بدلاء الأهلي، حيث احتسب خطأ ضد رمضان صبحي، وعندما حاول غالي مناقشته، صرخ فيه محمد فاروق بصوت عال: "تعال هنا" بطريقة مستفزة لا تليق بقائد فريق كبير مثل الأهلي".

وتابع "لقد تحدثت مع محمد فاروق بعد المباراة، وأبلغته أن هذه الطريقة كفيلة باستفزاز أي لاعب وخروجه عن شعوره".

وأتم وائل جمعة "غالي أفضل لاعب بالأهلي في آخر ٨ مباريات، وشخصية قيادية لها روح وكاريزما، ولكن مشكلته أنه يشعر منذ بداية الموسم بأنه يحمل الفريق فوق أكتافه مما أدي إلي توتره عدة مرات".

وكانت هذه الواقعة سببا في سحب شارة القيادة من حسام غالي بعد ركلها بطريقة غير لائقة فور تلقيه البطاقة الحمراء.