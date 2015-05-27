حازم إمام يشارك مع أبو تريكة في مباراة خيرية بالسعودية

تأكد مشاركة حازم إمام أيقونة الزمالك في المباراة الخيرية التي تقام يوم الخميس في المدينة المنورة بجوار نجم الأهلي محمد أبو تريكة.

وتقام مباراة خيرية مساء يوم الخميس بين فريقي نجوم الدوري السعودي ونجوم العالم المسلمين تعود إيرادتها لإحدى جمعيات رعاية دور الأيتام.

وأكد إمام لـFilGoal.com أنه سوف يسافر إلى السعودية مساء يوم الأربعاء، معربا عن سعادته بالمشاركة في تلك المباراة الخيرية.

وأضاف"حصلت على دعوة للمشاركة في المباراة العام الماضي لكن بعض الظرف الخاصة منعتني من التواجد بها، لكن الآن أنا جاهز لها".

وواصل"هذه مباراة خيرية وأنا سعيد بمشاركتي فيها وأن أكون جزءا منها".

وأتم"هذه فرصة جيدة أيضا لأعود للملاعب مرة أخرى بعد فترة انقطاع".

وكان أبو تريكة قد وصل إلى السعودية في وقت سابق وقام بتأدية مناسك العمرة مع كولو توريه مدافع ليفربول، وديمبا با مهاجم بشكتاش.

جدير بالذكر أن حازم إمام كان اعتزل في عام 2008 بعد فوز الزمالك بكأس مصر، فيما اعتزل أبو تريكة في 2013 بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.