Reese Witherspoon في دور Tinker Bell

بعد خمس سنوات من الانتظار، يبدو أن شركة Walt Disney Pictures أعطت الضوء الأخضر لإنتاج فيلم Tink الذي يتمحور حول الجنيّة الصغيرة والشهيرة Tinker Bell. وقد أوكلت الشركة المذكورة مهمة كتابة السيناريو الى Victoria Strouse التي كتبت مؤخراً سيناريو فيلم Finding Dory وهو الجزء الثاني من الفيلم الكرتوني Finding Nemo. وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض الشائعات إسم Elizabeth Banks على أنها الممثلة الأوفر حظاً لتأدية شخصية Tinker Bell، ذكرت مصادر شبه رسمية من داخل الشركة المنتجة أن الممثلة Reese Witherspoon هي التي ستؤدي شخصية الجنية الصغيرة التي ابتكرها J.M. Barrie عام 1940 وظهرت للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في الفيلم الكرتوني Peter Pan عام 1953. يذكر أن المخرج Shawn Levy يحضّر أيضاً فيلماً جديداً محوره Tinker Bell ما زال من دون عنوان من بطولة Melissa McCarthy ومن المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في منتصف العام المقبل، وأن الممثلة Reese Witherspoon تستعد حالياً لتصوير فيلم جديد بعنوان Wish List سيتولى إخراجه Paul Feig.