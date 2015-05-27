أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Reese Witherspoon في دور Tinker Bell

Google+ Print
Reese Witherspoon في دور Tinker Bell Reese Witherspoon في دور Tinker Bell

الأربعاء 27-05-2015 11:19

بعد خمس سنوات من الانتظار، يبدو أن شركة Walt Disney Pictures أعطت الضوء الأخضر لإنتاج فيلم Tink الذي يتمحور حول الجنيّة الصغيرة والشهيرة Tinker Bell. وقد أوكلت الشركة المذكورة مهمة كتابة السيناريو الى Victoria Strouse التي كتبت مؤخراً سيناريو فيلم Finding Dory وهو الجزء الثاني من الفيلم الكرتوني Finding Nemo. وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض الشائعات إسم Elizabeth Banks على أنها الممثلة الأوفر حظاً لتأدية شخصية Tinker Bell، ذكرت مصادر شبه رسمية من داخل الشركة المنتجة أن الممثلة Reese Witherspoon هي التي ستؤدي شخصية الجنية الصغيرة التي ابتكرها J.M. Barrie عام 1940 وظهرت للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في الفيلم الكرتوني Peter Pan عام 1953. يذكر أن المخرج Shawn Levy يحضّر أيضاً فيلماً جديداً محوره Tinker Bell ما زال من دون عنوان من بطولة Melissa McCarthy ومن المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في منتصف العام المقبل، وأن الممثلة Reese Witherspoon تستعد حالياً لتصوير فيلم جديد بعنوان Wish List سيتولى إخراجه Paul Feig.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي