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بالصور: أنطونيو بانديراس مع حبيبته الجديدة في موناكو

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الأربعاء 27-05-2015 15:11

التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجم الشهير Antonio Banderas برفقة حبيبته الجديدة Nicole Kimpel في موناكو.

وحضر النجم البالغ من العمر 54 عاماً برفقة حبيبته البالغة من العمر 34 عاماً في موناكو لمشاهدة سباق دوري موناكو 2015 ضمن بطولة الفورمولا 1.

واللافت في الصور أنه برغم 20 عاماً هي الفارق العمري بين Antonio وحبيبته، فإنّ وسامته أخفت ذلك وأظهرت الثنائي متكاملاً.

يُذكر أنّ Antonio Banderas كان قد انفصل عن زوجته Melanie Griffith منذ أقلّ من عام، بعد مرور 18 عاماً على زواجهما.

 

 

 

 

 

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