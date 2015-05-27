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مصطفى شعبان يتعاون مع مصمم أزياء سعودي في "مولانا العاشق"

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مصطفى شعبان يتعاون مع مصمم أزياء سعودي في "مولانا العاشق" مصطفى شعبان يتعاون مع مصمم أزياء سعودي في "مولانا العاشق"

الأربعاء 27-05-2015 16:27

يتعاون النجم مصطفى شعبان مع مصمم الأزياء السعودي سلطان سمان للمرة الثالثة في أعماله الدرامية، حيث يطلّ على جمهوره رمضان المقبل من خلال مسلسل "مولانا العاشق" مرتدياً عدداً من الأزياء المميزة من تصميم سمان.
وقد صمم السعودي سلطان سمان للفنان المصري مصطفى شعبان ملابسه من الأثواب العربية في مسلسلين من قبل وهما "الزوجة الرابعة" و"مزاج الخير".
وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت" قال سلطان سمان: "تربطني بالفنان مصطفى شعبان علاقة صداقة منذ سنوات، وتجمعنا العديد من اللقاءات والزيارات المتبادلة بيننا سواء في أو ، كما أنه من عملائي الدائمين نظراً لحبه لطريقتي في التصميم ، ودائماً ما يبدي إعجابه بتصاميمي، وأدين له بالفضل في تقديم تصاميمي في الأعمال الفنية فهو من شجعني على خوض تلك التجربة منذ البداية من خلال مسلسل "الزوجة الرابعة".
ومسلسل "مولانا العاشق" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة: مصطفى شعبان وميساء مغربي في أول ظهور لها في مسلسل مصري ومحمد الشقنقيري ومحمد لطفي ودينا ونهال عنبر وخالد سرحان وسارة سلامة وحنان سليمان وسعيد طرابيك وسامي مغاوري.

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سيدتي

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