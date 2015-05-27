رغم مرور 5 أشهر على زواجها الممثلة التركية ناز ألماز تنفصل عن زوجها

بعد 6 أشهر من الحب والتفاهم توّجت الممثّلة التركيّة ناز ألماز الشهيرة بحزيران حبها للشاب التركي إيمري كيرامير بالزواج في نهاية عام 2014 ، بقرار سريع فاجأ عائلتها وأصدقاءها وزملاءها في الوسط الفني التركي.

وكما فاجأت ناز ألماز الجميع بزواجها، فاجأتهم بقرار طلاقها السريع من عريسها بعد مضي 5 أشهر فقط على حفل زواجهما.

وفي بيان خاص صادر عنها للمقربين منها والإعلام، اعترفت ناز ألماز بأن سبب طلاقهما هو اختلاف آرائهما في الحياة، مؤكدة أن نظرتهما للأمور مختلفة جداً، وأن هناك فارقاً كبيراً في نظرة كلا منهما للحياة ، والحياة المشتركة بينهما لا يمكن أن تستمر ما دامت رؤيتهما للحياة والقرارات الخاصة مختلفة.

وأكدت النحمة أنهما اتفقا على الطلاق بهدوء.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي