الدراما المصرية في رمضان تخطف نجوم الأردن

يستكمل نجوم الأردن بطولاتهم في الدراما المصرية بعدد من أهم الأعمال التي يجري الاستعداد لعرضها على الشاشات خلال موسم دراما رمضان المقبل 2015.

صبا المبارك، وإياد نصّار، ومنذر رياحنة، ومي سليم، وياسر المصري، أسماء تكرّست بالدراما المصريّة منذ سنوات، حيث قاموا بتجسيد أدوار وبطولات تركت بصمة لدى المشاهد العربي. وتتصدّى هذه الأسماء لبطولات أهمّ الأعمال المصرية في هذا العام. وبينما اكتفى بعضهم بمسلسلات مصر فقط، حاول البعض الآخر التّوفيق بين المشاركة في الدراما الأردنيّة ودراما المحروسة.

ياسر المصري

الفنّان الأردني ياسر المصري يطلّ عبر المسلسل المصري "العهد"، الذي يعتبر من أضخم الإنتاجات العربية لهذا العام. وكشف أنّه يلعب دور شيخ كبير يكون والد الشخصية التي يلعبها الفنان آسر ياسين، ضمن أجواء تاريخية فانتازية، معتبراً أنّ العمل في الدراما المصرية أو هوليود الشرق كما يعتبرها الكثيرون، كان ولا يزال فرصة ذهبية لأيّ فنان، وأنّ الدراما المصريّة لا تستقطب إليها سوى الفنّان العربي المتمكّن والموهوب، مشدداً على ضرورة أن ينتقي الفنان دوره بعناية بحيث من الممكن أن يتذكرّه الجمهور بذلك الدور ولو بعد عشر سنوات، وأن لا يكون ظهوره عابراً".

ويُحاول النجم ياسر المصري تحقيق التوازن بين الدراما المصرية ودراما بلاده، حيث يطلّ في رمضان عبر المسلسل البدوي الأردني "وعد الغريب". والمميّز في الدور الذي يجسّده أنّه لا يلعب هذه المرّة دور العاشق إذ لا يحمل دوره ملمحاً رومانسياً كما جرت عليه العادة في أدواره السابقة في الدراما البدوية. والعمل عن نصّ الكاتب الأردني مصطفى صالح، ومن إخراج المخرج الأردني حسين دعيبس، ويروي حكاية طويلة لرحّالة ألماني، حيث يقوم بعمل المستحيل كي يفي بوعد ما، وأثناء ذلك يتعرّض لمخاطر قد تصل إلى درجة الهلاك.

منذر رياحنة

من جهة أخرى، يطلّ النجم الأردني منذر رياحنة على جمهوره في الموسم الرمضاني عبر عملين: الأوّل أردني، والثّاني مصري، كما يُشارك كضيف شرف عبر المسلسل المصري "يا أنا يا إنتي". وهو من بطولة الفنانتين سمية الخشاب وفيفي عبده.

ويلعب رياحنة بطولة المسلسل المصري "ممكلة يوسف المغربي"، الذي يتطرق إلى مافيا رجال الأعمال والصراع الدائم في تلك الطبقة. وهو من تأليف حمدي يوسف، ومن إخراج عادل الأعصر.

كذلك يطلّ عبر الدراما البدوية الأردنيّة في مسلسل "حنايا الغيث"، المُستوحى من ملحمة شكسبير الشهيرة "عطيل". وهو من تأليف وفاء بكر، ومن إ خراج حسام حجاوي. ويلعب رياحنة الدور الرئيسي في العمل، إذ يقوم بدور "الغيث"، الذي يعيش قصّة حبّ مستحيلة مع "حنايا" التي تجسّد شخصيتها الفنانة لونا بشارة.

إياد نصّار

أمّا الفنّان الأردني إياد نصّار فيكتفي بمشاركاته هذا العام بالدراما المصرية عبر عملين: الأوّل هو "حارة اليهود" الذي تدور أحداثه من عام 1948 حتى 1956، ليكشف حياة اليهود المصريين بكامل تفاصيلها خلال هذه الحقبة، من خلال الأنشطة التي كانوا يمارسونها. ويلعب نصّار دور ضابط مسلم يقع في حب فتاة يهوديّة، تجسّد شخصيّتها منة شلبي. كتب قصّة العمل مدحت العدل، فيما أخرجه محمد جمال العدل.

أمّا العمل المصري الثاني الذي يشارك به نصّار، فهو مسلسل "أريد رجلاً" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد. وكتبت سيناريو وحوار العمل شهيرة سلام، فيما يُخرجه محمد مصطفى. وتدور قصته حول وكيل النيابة الذي يعمل في التحقيق بالجرائم، إلى أن يقع في الحبّ لتتغيّر حياته.

صبا المبارك

وفي سياق متصّل، تغيب الفنانة الأردنية صبا المبارك هذا العام عن الشّاشة الأردنية، حيث تفرّغت لبطولة مسلسلين في مصر: الأوّل "رد اعتبار" الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، وتجسّد فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد. والعمل من إخراج فاضل الجارحي.

أما العمل المصري الثاني الذي ستطلّ به المبارك فهو مسلسل "العهد" الذي يخوض في عوالم الغيبيّات والسحر. وهو من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج خالد مرعي. وكانت صبا قد غابت العام الماضي عن الشاشة المصرية.

مي سليم

الفنانة الأردنية مي سليم تطلّ عبر موسم دراما رمضان 2015، بثلاثة مسلسلات: الأوّل هو "ولي العهد"، وهو من إخراج محمد النقلي، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد. والمسلسل الثاني هو "حواري بوخاريست"، ومن إخراج محمد بكير، عن نصّ السيناريست هشام هلال. أمّا المسلسل الثالث فهو "قسمة ونصيب"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج علي إدريس.

وحول عدم مشاركتها طوال مسيرتها الفنية بأعمال أردنيّة، تقول سليم: "تربّيت في مصر، وعشت كامل حياتي فيها، ولا أعرف سوى أن أتكلّم باللهجة المصرية. لذا لا أجرؤ على المشاركة في الدراما العربيّة، سواء الخليجيّة أو الأردنيّة، لأنّي لا أتقن لهجاتها، ولا أحبّ أن أبدو دخيلة على تلك الأعمال".

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