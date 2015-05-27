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بالصورة: كلوي كردشيان ترتدي الحجاب في دبي

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع Khloe Kardashian صورة لها وهي مرتدية الحجاب أثناء وجودها في دبي.

وكتبت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً على صورة الـSelfie التي شاركتها مع متابعيها: " Habibi Love" ، أي استخدمت كلمة عربية بأحرف إنجليزيّة.

وأثارت النجمة استياء عدد من متابعيها عبر Instagram، خصوصاً المسلمين منهم، الذين اعتبروا أنّ الحجاب مسألة دينيّة مقدّسة، ولا يحقّ لـ Khloe اعتباره من الأزياء العادية.

وكانت Khloe قد حضرت إلى دبي لإطلاق مجموعتها الجديدة الخاصّة بالعناية بالشعر.

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتّهم فيها Khloe Kardashian بإهانة العرب والمسلمين، إذ سبق لها ذلك في عيد "الهالوين" عندما ارتدى زوج شقيقتها لباساً عربياً، ونشرت صورته مرفقة بكلام نابٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

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