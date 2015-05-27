دورة تدريبية لجراحة الكلى والمسالك البولية لدول حوض النيل بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد شقير، مدير مركز الكلى، لمناقشة الترتيبات النهائية لتنظيم مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة "دورة تدريبية على أساسيات جراحة الكلى والمسالك البولية لدول حوض النيل" فى الفترة من الأحد 31 مايو حتى الخميس 4 يونيو 2015 م.

وتم التواصل مع سفارات جمهورية مصر العربية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية والإعلان عن الدورة، ويشارك بالدورة 28 طبيبًا متدربًا من 12 دولة هى: الجابون – غينيا – مالى – كينيا – جنوب السودان – السنغال – الصومال – السودان – موزمبيق – تنزانيا – تشاد – بوركينا فاسو.

ويشمل البرنامج العلمى خمسة أيام تحتوى على عرض مباشر لجراحات وبث حى من غرفة العمليات للمتدربين فى قاعة المحاضرات ويحاضر خلال هذه المحاضرات الطبية نخبة من أساتذة مركز الكلى، كما سيتم عمل مناقشات مباشرة عن طريق دوائر الفيديو كونفرانس بين المحاضرين والجراح بغرفة العمليات وكذلك المتدربين .

كما تشمل الدورة برنامجًا ترفيهيًا لأهم معالم محافظة الدقهلية للترويج سياحيًا لأهم معالم ومناطق محافظة الدقهلية عاصمة الطب فى مصر .

وأشار الدكتور محمد القناوى إلى أن الدورة تعد خطوة على طريق عودة لمصر لدورها الريادى فى قارة أفريقيا من خلال المراكز الطبية والمهارات المتميزة لمركز جراحة الكلى والمسالك البولية والذى يعد من المراكز الطبية المصنفة عالميًا فى مجال التخصص، كما تعد الدورة فرصة كبيرة للتعاون مع الأطباء من الدول الأفريقية المختلفة من خلال نقل الخبرات الطبية فى التخصصات الدقيقة فى أمراض وجراحات الكلى والذى تحتاجه الشعوب الأفريقية.