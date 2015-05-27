إنشاء وحدة لتدوير المخلفات الورقية بجامعة بنى سويف

قال أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة على إنشاء وحدة لتدوير المخلفات الورقة بكلية العلوم وذلك لخدمة جميع الكليات وتتبع مكتب الاتصال البيئى بالجامعة.

وأشار لطفى فى تصريحات صحفية إلى أن إعادة تصنيع الورق هى سلسلة من العمليات التى تحول الورق المستعمل إلى مواد جديدة قابلة للاستعمال مجددًا، باعتبارها عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات الورقية حيث يتم جمع الورق المستهلك بمختلف قطاعات الجامعة وفقًا للمدة القانونية لانتهاء العمل به، وإرساله إلى وحدة إعادة تصنيع الورق التى تعمل على إعادة تصنيعه وتسويقه إضافة إلى توفير كميات الورق التى يحتاجها السوق فى زمن قياسى.