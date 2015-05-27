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المشمش الجاف يعالج فقر الدم ونقص الحديد

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المشمش الجاف يعالج فقر الدم ونقص الحديد المشمش الجاف يعالج فقر الدم ونقص الحديد
بعض الفاكهة يفضل تناولها جافة، ولعل المشمش المجفف أحد أكثر هذه الفاكهة التى تساعد على إمداد الجسم بالعديد من العناصر الناقصة فيه، والتى يحتاجها بشدة.

وبعض المرضى يكونون أكثر احتياجا لتناول المشمش الجاف، ولعل من أهمهم مرضى نقص الحديد الذين يعانون من من هذا النقص الشديد الذى يؤثر على بناء أجسادهم، وعلى قدرتهم على تحمل الجهد البدنى والذهنى، فنقص الحديد أحد المشكلات التى يجب أن تكتشف سريعا لتعويض هذا النقص عن طريق أقراص الحديد، أو بطرقه الطبيعية، مثل تناول المشمش المجفف، هذا ما أكده الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر.

ونصح الدكتور محمد بضرورة تناول كميات مناسبة من المشمش المجفف، خاصة لمرضى نقص الحديد، فهو يساعد على التخلص من حالة فقر الدم التى تصيب أغلبهم، كما يقلل من نسب الإصابة بنقص الحديد للأصحاء، لأنه يحتوى على كم هائل من هذا العنصر المهم، ويمد الجسم به ليمتصه سريعا، ما يجعله فى مأمن من مضاعفات نقص الحديد، كالدوخة والهزلان، وهنا يوضح استشارى الباطنة بأهمية تناول 3 حبات من التمر يوما بعد يوم على الأقل لكى تزيد من نسب الحديد فى الدم.

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مصر 365