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تأجيل محاكمة المتهمين في شقة «ماريجوانا» المعادي لـ27 سبتمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين في شقة «ماريجوانا» المعادي لـ27 سبتمبر تأجيل محاكمة المتهمين في شقة «ماريجوانا» المعادي لـ27 سبتمبر

المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار، رأفت الماكلى، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ووجيه الشقوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 6 متهمين، بينهم أجنبيان، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل لسماع شهادة الطبيبة الشرعية، التى أجرت تحليلات تعاطى المخدر للمتهمين، مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهمة الثالثة.

ضمت لائحة المتهمين في هذه القضية كل من، “سيمون ن. م، فرنسي، رامى س، نرمين و. ص، يوسف ع، وإبراهيم م. س،و مارك ب. س،” وجميعهم محبوسين عدا المتهمة الثالثة.

نسبت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون إبريل 2014، بدائرة قسم شرطة المعادى، قام المتهمون جميعًا عدا الثالثة بزراعة 139 شجرة من مخدر الماريجوانا، داخل صوب فى شقة سكنية بمنطقة المعادى، وحيازة مخدرات الكوكايين، وعقار الترامادول، وعقارى الأمتيامين، الأم دى إم إيه بقصد الإتجار، وكونوا عصابة لذلك الغرض، واشتركت معهم المتهمة الثالثة فى جريمة التعاطي.

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