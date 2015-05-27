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طوارئ بالمديريات الخدمية بالسويس.. و”الصحة” تُعلن انتهاء صيانة أجهزة الاستقبال

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طوارئ بالمديريات الخدمية بالسويس.. و”الصحة” تُعلن انتهاء صيانة أجهزة الاستقبال طوارئ بالمديريات الخدمية بالسويس.. و”الصحة” تُعلن انتهاء صيانة أجهزة الاستقبال

اللواء العربي السروي محافظ السويس

أعلن اللواء العربي السروي محافظ السويس الطوارئ بكافة المديرات الخدمية بالمحافظة صباح اليوم مع بدء فصل الصيف والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

 وأكد محافظ السويس خلال أجتماع المجلس التنفيذى للمديريات الخدمية الاسبوع الذى عقد بالديوان العام صباح اليوم بحضور مديري المديريات والمهندس محمد مرسي السكرتير العام للديوان العام على ضرورة متابعة الاعمال بشكل ميداني وتزليل أى عقبات تواجه المواطنين.

 من جانبه أعلن الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم الانتهاء من صيانة الأجهزة الطبية فى أدارة الاستقبال بالمستشفى العام وأنه يدعي محافظ السويس لافتتاحها فى اقرب وقت.

 طالب المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة وسرعة مخاطبة وزارة الصحة لتوفير كافة المسلتزمات الطبية سواء عقاقير أو أجهزة التى تحتاجها المستشفى العام لتقجديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وعدم تكرير أى أخطاء من الماضي.

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