حريق يلتهم مخزن المطعم المركزى بكلية بنات أزهر أسيوط

شب حريق بمخزن المطعم المركزى، التابع لكلية البنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها محافظة أسيوط، بسبب الطقس السيئ الذى يضرب الصعيد اليوم.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأمن الجامعى بأزهر أسيوط بنشوب حريق هائل بمخزن المطعم المركزى بكلية البنات بجامعة الأزهر بأسيوط.

توجهت على الفور سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية وقوات الأمن إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه بعد أن التهم الحريق محتويات المخزن بالكامل دون وقوع خسائر فى الأرواح أو وقوع مصابين.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق لكشف ملابسات وأسباب الحريق.