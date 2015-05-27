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إخماد حريق مقلب قمامة بمدينة نصر.. وإصابة 3 أشخاص باختناق

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إخماد حريق مقلب قمامة بمدينة نصر.. وإصابة 3 أشخاص باختناق إخماد حريق مقلب قمامة بمدينة نصر.. وإصابة 3 أشخاص باختناق
أخمد رجال الدفاع المدنى بالقاهرة النيران التى اشتعلت فى مقلب قمامة تابع لمحافظة القاهرة بالحى العاشر بمدينة نصر، الأمر الذى أدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة جراء الحريق وتسبب فى إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق من بين سكان المنطقة وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن مقلب القمامة تابع لمحافظة القاهرة والتى تقوم بإلقاء مخلفاتها بتلك المنطقة بشارع الواحة واشتعلت به النيران نتيجة لمصدر حرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران.

وأضاف المصدر أنه تمت مخاطبة المسئولين فى المحافظة لإزالة مكان القمامة وعدم إلقاء أى مخلفات أخرى بالمكان حتى يكون بعيدًا عن السكان.

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مصر 365