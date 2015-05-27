تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" لجلسة 1 سبتمبر

أجلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى القضية المعروفة إعلاميا ”الحزام الأخضر” لجلسة 1 سبتمبر لمرافعة النيابة والدفاع.

وصرحت المحكمة لأى من المتهمين بتقديم المستندات التى يود تقديمها مع التصريح للنيابة بالاطلاع عليها .

ويٌسند للمتهمين فى القضية اتهامات بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.