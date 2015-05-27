أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء فصل الصيف وحرارة الجو

Google+ Print
5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء فصل الصيف وحرارة الجو 5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء فصل الصيف وحرارة الجو
عند دخول فصل الصيف تظهر بعض علامات الجفاف على البشرة، وذلك نتيجة للرطوبة وشدة حرارة الجو، ولذلك يجب الاهتمام بنوعية الطعام التى تمد البشرة بالحيوية وتحد من تعرضها للجفاف.. وحول ذلك تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن بشرة الإنسان تعد من أكثر أعضائه الحساسة التى تتأثر بالبيئة المحيطة بها، ولذلك تعد أكثر تأثروا برطوبة وحرارة الجو.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بعض النصائح للحفاظ على البشرة أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس، ومنها:

1- الإكثار من تناول الماء لأنها تعمل على الحد من جفاف البشرة وتحافظ على نضارتها.
>2- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.
>3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، كالجزر و السبانخ واللفت والكبد ومنتجات الألبان والمشمش والخوخ و الشمام.
>4- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب، كالأسماك و الموز و الخضراوات الورقية واللحم الأحمر والتفاح.
>5- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365