5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء فصل الصيف وحرارة الجو

عند دخول فصل الصيف تظهر بعض علامات الجفاف على البشرة، وذلك نتيجة للرطوبة وشدة حرارة الجو، ولذلك يجب الاهتمام بنوعية الطعام التى تمد البشرة بالحيوية وتحد من تعرضها للجفاف.. وحول ذلك تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن بشرة الإنسان تعد من أكثر أعضائه الحساسة التى تتأثر بالبيئة المحيطة بها، ولذلك تعد أكثر تأثروا برطوبة وحرارة الجو.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بعض النصائح للحفاظ على البشرة أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس، ومنها:

1- الإكثار من تناول الماء لأنها تعمل على الحد من جفاف البشرة وتحافظ على نضارتها.

>2- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.

>3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، كالجزر و السبانخ واللفت والكبد ومنتجات الألبان والمشمش والخوخ و الشمام.

>4- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب، كالأسماك و الموز و الخضراوات الورقية واللحم الأحمر والتفاح.

>5- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.