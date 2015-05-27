تعرف على استخدمات فحص رسم المخ فى تشخيص الأمراض

جهاز رسم المخ

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استخدامات رسم المخ لتشخيص بعض الأمراض

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كثير من الأشخاص يسمعون عن فحص أو رسم المخ دون دراية كافية باستخداماته فى تشخيص الأمراض العديدة، وأهمها التوحد والصرع والصدع المستمر.وحول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب: "جهاز رسم المخ عبارة عن جهاز يتم استخدامه لدراسة وقياس التغييرات الكهرمغناطسية والكهربائية التى تحدث فى المخ نتيجة حدوث الاضطرابات فسيولوجية بالمخ".ويستكمل د. عياد قائلا: يتم استخدام فحص رسم المخ تشخيص بعض الحالات التى تعانى من الأمراض التالية:>1)فرط الحركة فى الأطفال.>2)الصدع المستمرة لفترة طويلة.>3)الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد.>4)الأطفال أو الكبار الذين يعانون من نوبات فرعية مستمرة مثل الصرع.>5)حالات تجمع السائل النخاعى بالفص الصدغى للمخ.

ويتابع د.عياد قائلا: هناك بعض الحالات المرضية مثل أورام المخ يكون تشخيصها أفضل عن طريق استخدام فحص الرنين المغناطسى، نظرا لأن هناك بعض الأورام التى لا تؤثر ولا تغير من كهرباء المخ، بالتالى التشخيص يكون خاطئا عن طريق جهاز رسم المخ، الذى يفيد فى تشخيص بعض الأمراض مثل الصراع والتوحد وفرط الحركة عند الأطفال.