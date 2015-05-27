للنساء والرجال..3 حبات بندق أسبوعيا تقوى الخصوبة والقدرة الجنسية

زيادة الخصوبة والقدرة الجنسية جانب مهم فى حياة الرجل والمرأة، والطرق الطبيعية أفضل السبل للوصول لتلك الغاية، فلطالما كانت الأطعمة والمشروبات أقوى مقوى جنسى، ومنشط للرغبة الجنسى، والقضاء على المشكلات التى تعيق الأداء الجنسى والخصوبة.

وهنا تنصح الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، بضرورة الاهتمام بتناول الطعام الصحى، وانتقاء النوعيات والكميات التى تساعد بالفعل على تغيير اداء الرجل الجنسى إلى الأفضل، كما تساعد على تقوية وظائفه الجنسية، وحيواناته المنوية، وبالنسبة للسيدات هناك أطعمة ومشروبات تساعد على الخصوبة، وزيادة الرغبة الجنسية.

ولعل كل هذه الآمال تتوفر فى "البندق" هذا النوع الفاخر من المكسرات، التى يقبل عليها الكثيرون، دون معرفة تامة بفوائدها للصحة الجنسية، فالبندق يساعد، حسبما أمدت نيفين، على زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال، كما أن زيوته تساعد على تحسين عوامل الخصوبة لديهم.

وأضافت أخصائية الباطنة أن البندق له العديد من الفوائد فى مجال الصحة الجنسية، والتى تؤهله لكى يصبح أفضل نوع من المسكرات فى هذا المجال على الإطلاق، فهو يمد بالطاقة اللازمة للأداء الجنسى، كما يعد سببا فى زيادة فاعلية الأداء الجنسى للرجل والمرأة، ولذا ينصح بـ3 حبات من البندق فى الأسبوع 3 مرات لزيادة الخصوبة والكفاءة الجنسية.