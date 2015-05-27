بالأرقام - تقرير إحصائي يختار المحمدي في فريق العام بالدوري الإنجليزي

حجز أحمد المحمدي الجناح الأيمن لهال سيتي مكانا في تشكيل العام بالدوري الإنجليزي وفقا لإحصائية أعدها موقع (أوبتا) الإحصائي العالمي.

ويقوم أساس الاختيار على اللاعبين أصحاب الإحصائيات الأكثر في البطولة التي حقق لقبها تشيلسي وهبط منها هال سيتي وبيرنلي وكوينز بارك.

وجاء سيمون ميجنوليه حارس ليفربول كأكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكه في 13 مباراة.

وفي خط الدفاع ليتون باينز الظهير الأيسر لإيفرتون أكثر من صنع أهداف برصيد تسعة مساهمات.

وبجانبه الثنائي فيل جاكيلكا قلب دفاع إيفرتون (1657 تمريرة) وجاسون شاكيل (445 تشتيت ناجح للكرة) مدافع بيرنلي.

ويلعب كيران تريبيير لاعب بيرنلي في مركز الظهير الأيمن في التشكيل الإحصائي بعد أن بات أكثر من توقع كرات مقطوعة في الموسم الماضي بواقع 82.

وفي وسط الملعب يأتي إدين أزار نجم تشيلسي برصيد 180 مراوغة وسانتي كازورلا نجم وسط أرسنال وصاحب أعلى معد تمرير 2056 تمريرة.

ويأتي ميل جيديناك لاعب وسط كريستال بالاس بجانبهما بعد قطعه 82 عن طريق التوقع.

ثم أحمد المحمدي نجم هال سيتي وأكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي ويدعمه 123 التحام هوائي ناجح وهو المعدل الأعلى بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وفي خط الهجوم يقود التشكيل أليكسيس سانشيز (16 هدفا و8 صناعات) وبجواره سرجيو أجويرو (26 هدفا و8 صناعات).