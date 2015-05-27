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فى خطاب لمحافظ البحر الأحمر.."الصحفيين" تحذر من حاملى كارنيهات "الصحفى الإلكترونى"

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فى خطاب لمحافظ البحر الأحمر.."الصحفيين" تحذر من حاملى كارنيهات "الصحفى الإلكترونى" فى خطاب لمحافظ البحر الأحمر.."الصحفيين" تحذر من حاملى كارنيهات "الصحفى الإلكترونى"
أرسلت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، خطابًا للواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تطالبه بعدم التعامل مع الكيانات التى تحمل كارنيهات مدون عليها محرر صحفى أو صحفى إلكترونى، وعدم إعطائها أى مزايا إلا عن طريق خاتم النقابة.

وأكدت نقابة الصحفيين، فى خطابها لمحافظ البحر الأحمر، أن هناك كيانات تنتحل صفة النقابة وتستخرج لأعضائها كارنيهات بمسمى صحفى إلكترونى أو محرر صحفى، موضحة أن تلك المسميات كثير منها يقوم بابتزاز المسئولين والمواطنين باسم نقابة الصحفيين.

ووجهت النقابة للمحافظ رجاءها بتوجيه تعليماته لجميع مسئولى المحافظة بعدم التعامل مع تلك الكيانات إلا بخاتم النقابة.
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