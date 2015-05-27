7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمزرعة زيتون فى أكتوبر

تمكن رجال الدفاع المدنى بالجيزة من إخماد حريق هائل اندلع بمزرعة أشجار زيتون بالكليو 71 بطريق إسكندرية الصحراوى التابع لمدينة السادس أكتوبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى إحدى المزارع بأكتوبر، وعلى الفور تم الدفع 7 سيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق، والتهمت النيران عددا كبيرا من الأشجار، وتم منع خطر امتدادها لباقى أجزاء المزرعة، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.