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تأييد براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف الفنان هشام عبدالله وزوجته

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تأييد براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف الفنان هشام عبدالله وزوجته تأييد براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف الفنان هشام عبدالله وزوجته
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، وشريف عمرو، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن، برفض الاستئناف المقدم الفنان هشام عبد الله، وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، على براءة الإعلامى أحمد موسى، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامه بالسب والقذف.

كما قضت بقبول الاستئناف المقدم من هشام سرور على تغريمه 15 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى لصالح هشام عبد الله وزوجته، الصادر من محكمة أول درجة، وألغت القرار السابق.

كان المحامى طارق العوضى، دفاع الفنان هشام عبدالله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، قد أقام الجنحة المباشرة رقم 6340 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر، ضد الإعلامى أحمد موسى مذيع برنامج "على مسئوليتى" وضيفه هشام سرور، ومحمد أبو العينين مالك قناة صدى البلد، يتهمهم فيها بسب وقذف موكليه ونعتهما بألفاظ تحمل سبا وقذفا.

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مصر 365