بالصور .. السفير البريطاني يطلق صندوق «نيوتن-مشرفة» للعلوم بـ 20 مليون جنيه إسترليني

قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، إن مساعدة الشباب المصرى فى تحقيق طموحاتهم وتبديل مستقبل دولتهم هو أساس العلاقة البريطانية المصرية، وذلك أثناء تدشينه صندوق نيوتن- مشرفة بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى،

واحتفاله بنجاح أكثر من 100 دارس مصرى. ونقل بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة عن السفير قوله “صندوق نيوتن- مشرفة هو أفضل الشراكات البريطانية المصرية ودائمًا ما تمدنى إمكانات الشباب المصرى بالإلهام. واليوم، نحن نرى هذه الإمكانيات المدهشة عندما تجمع العلوم البريطانية العالمية بين العقول المصرية الشابة الرائعة لتبديل المستقبل… والاستثمار فى هؤلاء العلماء المصريين يعد مصدرًا رائعًا للأمل من أجل مصر والعالم”.

ولفت إلى أن الصندوق شراكة بريطانية مصرية فى مجال العلوم والابتكار على امتداد خمس سنوات بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى. وأوضح البيان أن الصندوق يهدف إلى تعزيز التطوير الاقتصادى الاجتماعى على المدى الطويل وتطوير التعاون الوثيق بين قطاعات العلوم والابتكار البريطانية والمصرية. قام الصندوق فى عامه الأول بتوفير 64 منحة دراسية ممولة بالكامل لطلاب الحصول على درجة الدكتوراه للدراسة فى أعلى جامعات المملكة المتحدة، وكافأ 25 باحثًا شابًا بمنح زمالة قصيرة المدى،كما قام بتأسيس 9 شركات بحثية تربط بين المؤسسات البريطانية والمصرية بقيمة تصل إلى 300000 جنيه إسترلينى لكل منها. ومن جانبه، قال جيمس هامبسون، نائب مدير المجلس الثقافى البريطانى: “إن صندوق نيوتن- مشرفة على وشك بناء شراكات فعّالة ومستدامة من شأنها دعم مستقبل مصر على المدى الطويل”. وقالت سيلفيا دانيا، وهى إحدى الدارسات فى الصندوق، والمرشحة للحصول على درجة الدكتوراه، إن “التجربة ستكون من تجارب العمر”. وأشار البيان إلى أن سيلفيا دانيا هى واحدة من 64 مصريًا شابًا سيدرسون من أجل الحصول على درجة الدكتوراه فى المملكة المتحدة، وستدرس فى كلية لندن الجامعية وستقوم بإجراء بحثها عن مرض الانسداد الرئوى المزمن، وهو أحد أمراض الرئة السائدة فى مصر والذى قد يشكل تهديدًا للحياة وله تأثير كبير على المصروفات التى تنفق على الرعاية الصحية.