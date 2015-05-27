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تغليظ بعض مخالفات قانون السير والمرور خلال العامين المقبلين

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تغليظ بعض مخالفات قانون السير والمرور خلال العامين المقبلين تغليظ بعض مخالفات قانون السير والمرور خلال العامين المقبلين

توقعت نيابة مرور أبوظبي صدور قرار خلال العامين المقبلين، بتعديل نصوص قانون السير والمرور الاتحادي، يتضمن تغليظ بعض العقوبات المرورية ورفع قيمة المخالفات، لمزيد من الردع.

وقال راشد راشد النيادي، مدير نيابة السير والمرور في دائرة القضاء ابوظبي، خلال الملتقي الاعلامي العشرين الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي امس، تحت عنوان "الجرائم المرورية .. الواقع والمؤشرات" : انه تم تشكيل لجنه لدراسة قانون السير والمرور الاتحادي، وإدخال بعض التعديلات عليه، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لتدارس اللائحة التنفيذية للقانون، ومناقشة بنودها، وادخال التعديلات المطلوبة بناءً على مقترحات مديري الادارات العامة للمرور، والجهات المختصة، تمهيداً لصياغة التعديلات كافة في مشروع قانون جديد.

وأشار إلى أن من أهم المقترحات في مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة عدد من المخالفات، فضلا عن زيادة قيمة بعض المخالفات مثل مخالفة عدم تقدير مستعملي الطريق من 500 الى 3 الاف درهم، بالإضافة الى رفع عدد النقاط المرورية المسجلة في حق المخالف.

وثمن راشد النيادي قرار قيادات الدولة الذي اتخذ في شأن الخدمة الوطنية؛ حيث لمسنا تأثيره في انخفاض الجرائم في الفئة العمرية من 18 – 30 بنسبة إجمالية مع الفئات العمرية الأخرى تصل إلى 42 % تقريباً في الربع الاول من العام الجاري.

 

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