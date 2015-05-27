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ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ببنى سويف

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شنت اليوم الأربعاء مباحث ببنى سويف، بالتعاون مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المطاعم ومحلات الجزارة، تمكنت خلالها من ضبط 180 كيلو لحوم فاسدة و70 كيلو مذبوحة خارج السلخانة.

حيث تمكنت الحملة من ضبط مطعم لوجود 20 كيلو لحم مفروم ليس عليه أى بيانات، فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وحرر محضر بالواقعة .

كما تم ضبط 60 كيلو كبدة مقطعة ومجهزة فاسدة، و20 كيلو دجاج فاسد، و80 كيلو دهون فاسدة و4 كيلو لحوم مستوردة فاسدة بسبب سوء التخزين داخل مطاعم بطريق الفيوم. فتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر رقم 9441 لسنة 2015 جنح قسم بنى سويف.

كما تم ضبط مطعم لذبحة خارج المجازر الرسمية وتقدر المضبوطات بـ 20 كيلو لحوم ضأن. وضبط محل جزارة لعرضه وبيعه "لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية" وتقدر المضبوطات بـ 50 كيلو لحوم .

شارك فى الحملة مقدم دكتور محمد محفوظ رئيس المباحث، والنقيب أحمد على وكيل القسم وأحمد دياب مدير إدارة الرقابة التموينية، والنقيب محمد سيد عبد التواب، ومفتش القسم محمد صلاح جعفر، والدكتور البيطرى سامى الدهشورى من إدارة التفتيش على المجازر واللحوم، ورومانى رأفت حبيب، ومحمد سيد إبراهيم مفتشا الصحة لبندر بنى سويف.

التفتيش على إحدى ثلاجات الكبدة بالمطاعم -اليوم السابع -5 -2015
>

التفتيش على إحدى ثلاجات الكبدة بالمطاعم

لحوم فاسدة -اليوم السابع -5 -2015
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لحوم فاسدة

كبدة فاسدة -اليوم السابع -5 -2015
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كبدة فاسدة

إغلاق أحد المحلات المخالفة -اليوم السابع -5 -2015
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إغلاق أحد المحلات المخالفة

جانب من المضبوطات -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من المضبوطات


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مصر 365

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