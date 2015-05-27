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استئناف جلسة إعادة محاكمة 16 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"

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استئناف جلسة إعادة محاكمة 16 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء" استئناف جلسة إعادة محاكمة 16 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"
استأنفت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت أسندت النيابة للمتهمين اتهامات بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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مصر 365