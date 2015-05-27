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إصابة 2 ونفوق رأس ماشية فى حريق هائل بالمحلة

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إصابة 2 ونفوق رأس ماشية فى حريق هائل بالمحلة إصابة 2 ونفوق رأس ماشية فى حريق هائل بالمحلة
شب حريق هائل ظهر اليوم الأربعاء فى حظيرة ماشية بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتسبب الحريق فى إصابة 2 بحروق ونفوق رأس ماشية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد النيران.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالى قرية الهياتم مركز المحلة بنشوب حريق فى حظيرة ماشية ملك "لطفى.ع.أ.ر"، وانتقلت على الفور 3 سيارات مطافئ وتمت السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 2 بحروق ونفوق رأس ماشية، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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