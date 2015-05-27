إصابة 2 ونفوق رأس ماشية فى حريق هائل بالمحلة

شب حريق هائل ظهر اليوم الأربعاء فى حظيرة ماشية بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتسبب الحريق فى إصابة 2 بحروق ونفوق رأس ماشية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد النيران.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالى قرية الهياتم مركز المحلة بنشوب حريق فى حظيرة ماشية ملك "لطفى.ع.أ.ر"، وانتقلت على الفور 3 سيارات مطافئ وتمت السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 2 بحروق ونفوق رأس ماشية، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.