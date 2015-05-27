السعودية تفرض عقوبات على قياديين بحزب الله بينهم هارب من حكم بمصر

صنفت السعودية أمس الثلاثاء اثنين من قيادات حزب الله اللبنانى ضمن الشخصيات الإرهابية وهما خليل يوسف حرب ومحمد قبلان، وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن هذا القرار جاء على "خلفية مسئوليتهما عن عمليات فى أنحاء الشرق الأوسط ولاستهداف أنشطة حزب الله الخبيثة التى تعدت إلى ما وراء حدود لبنان، حيث تضمن التصنيف اثنين من كبار أعضاء حزب الله المسئولين عن أنشطة تتراوح بين دعم نظام الأسد فى سوريا منها مساعدة وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسئولين عن عمليات إرهابية فى الشرق الأوسط".

وأشارت الوكالة إلى أن القرار فرض عقوبات عليهما استناداً لنظــام جــرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكى رقم أ/44 الذى يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أى أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقاً لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأى تعاملات معهما.

وأشارت الوكالة إلى أن خليل يوسف حرب، مولود فى 9 أكتوبر 1958، وعمل نائبا وثم قائداً للوحدة العسكرية المركزية لحزب الله، وقائدا للعمليات العسكرية المركزية لحزب الله، كما أشرف على العمليات العسكرية لحزب الله فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه كان مسئولاً عن أنشطة حزب الله فى اليمن وشارك فى تدخل حزب الله فى الجانب السياسى لليمن، ومنذ صيف عام 2012 شارك فى نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن، وفى أواخر عام 2012 أبلغ زعيم حزب سياسى يمنى بأن تمويل حزب الله الشهرى للحزب السياسى اليمنى والبالغ 50.000 دولار جاهز للتسليم.

أما محمد قبلان، المولود عام 1969، فهو قائد الخلية الإرهابية لحزب الله، وعمل كرئيس لكتيبة مشاة حزب الله، ورئيس وحدة 1800 التابعة لحزب الله، وتولى رئاسة الخلية الإرهابية لحزب الله فى مصر والتى تستهدف الوجهات السياحية فيها، ويقوم بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان، وأشارت الوكالة السعودية إلى أن محكمة مصرية حكمت فى أبريل 2010 على محمد قبلان غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه فى الخلية التى كانت تابعة لوحدة حزب الله 1800، وفى أواخر عام 2011 عمل قبلان فى وحدة سرية منفصلة تابعة لحزب الله تنشط فى الشرق الأوسط، ولا يزال محمد قبلان يلعب دورا أساسيا فى الإشراف على سياسة حزب الله فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكل الأدوات المتاحة، كما ستستمر فى العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغى عدم سكوت أى دولة عليها، مضيفة "وطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف".

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