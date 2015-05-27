تجديد حبس زوج المطربة "بوسى" لاتهامه بحيازة سلاح نارى ومواد مخدرة

جددت نيابة الهرم برئاسة المستشار إسلام المصرى مدير النيابة، حبس وليد الفطيم، زوج المطربة بوسى ومدير أعمال الراقصة الأرمينية "صافيناز" السابق، 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما تمكنت الشرطة من ضبطه بمنطقة هضبة الأهرام على خلفية اتهامه بتحرير شيكات دون رصيد، وحيازة سلاح نارى ومواد مخدرة.

كانت النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط المتهم على خلفية اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، وتمكنت قوة من قسم شرطة الهرم بقيادة المقدم مروان مشرف رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب محمود المغربى والنقيب أحمد ماهر، من ضبطه فى الفيلا ملكه بحدائق الأهرام وبحوزته فرد خرطوش و40 طلقة.

- حبس زوج الفنانة "بوسى" بتهمتى تحرير شيكات دون رصيد وحيازة سلاح