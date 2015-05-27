بالفيديو..طوارئ بالكهرباء استعدادا لرمضان وسخونة الجو فى جولة إخبارية مع دينا عبد العليم

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

اليوم.. السيسى يجتمع بالأحزاب ويلتقى شيخ الأزهر ووزراء المياه العرب

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

الكهرباء تعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادا لرمضان وامتحانات المدارس والجامعات وسخونة الجو

شيخ الأزهر يطلع الرئيس السيسى على جهود تطوير الخطاب الدينى

توقف قطارات طنطا الزقازيق بعد انفجار عبوتين ناسفتين على القضبان بالغربية

موقع إلكترونى يعثر على توأمك أيًا كان مكانه فى العالم

طالب تجارة بورقة إجابة:”والنبى نجحنى عشان أمى العيانة”..والأستاذ:”هتشل”