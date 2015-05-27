إغلاق مطار برج العرب بسبب عاصفة رملية وتحويل مسار 3 رحلات للقاهرة

قال رئيس الشركة الوطنية للملاحة الجوية، إيهاب محي الدين، إنه تقرر غلق مطار برج العرب غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أمام حركة الطائرات المقبلة عدة ساعات بسبب تعرضه لعاصفة رملية، مضفيا أنه تم تحويل مسار 3 رحلات دولية.

وأوضح محي الدين، في تصريحات صحفية، أن مطار برج العرب تعرض لعاصفة رملية تسببت في انخفاض مستوى الرؤية أمام حركة الطائرات القادمة، ما أدى إلى غلقه أمام حركة الطائرات القادمة وتحويل مسار ثلاث رحلات قادمة من خارج مصر للهبوط بمطار القاهرة.

وأشار إلى أن الرحلات التي تم تحويل مسارها هي رحلات النيل رقم 228 والقادمة من جدة، وإير جو رقم 611 والقادمة من جدة أيضا، إضافة لرحلة الخطوط العربية رحلة رقم 609 والقادمة من جدة.

وتتعرض محافظات مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى ارتفاع حاد في درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة، كما شهدت بعض المحافظات اليوم ومن بينها القاهرة عاصفة ترابية ورميلة.

وأكد محي الدين، في تصريحاته، انتظام العمل وحركة الملاحة الجوية في كل مطارات مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة، عدا مطار برج العرب.

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