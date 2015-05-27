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إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات عبر جمرك الغويفات

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إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات عبر جمرك الغويفات إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات عبر جمرك الغويفات

تمكن مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك الغويفات الحدودي مؤخراً من احباط محاولة لتهريب 5.55 كيلو غرام من مادة الحشيش و1,353 حبة ترامادول الممنوع تداولها إلا بوصفة طبية والتي وجدت بحوزة ثلاثة مسافرين قادمين إلى الدولة.

وأثنى محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة على الكفاءة والحس الأمني العالي الذي يمتاز به رجال الجمارك في التصدي للنشاطات الإجرامية التي تمس بأمن الوطن وسلامة المواطن.

وقال الهاملي ان الإدارة العامة للجمارك تعمل بشكل متواصل على رفع مستوى عملياتها الجمركية وتطوير مهارات مفتشيها للتعامل مع أحدث الوسائل ونظم واجراءات التفتيش الحديثة للمسافرين الأمر الذي يعزز من أداء دور الإدارة الحيوي في حماية أمن واستقرار الدولة وسلامة المقيمين فيها من محاولات تهريب المواد الممنوعة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية."  

ويعتبر مركز جمرك الغويفات الحدودي من أكبر وأهم المراكز الجمركية البرية في الدولة ..حيث تجاوزت حركة المركبات في عام 2014 حاجز الـ 2.5 مليون مركبة.

وتعمل الإدارة العامة للجمارك على تيسير حركة المسافرين والبضائع في المركز من خلال اعتماد أحدث أنظمة وأجهزة التفتيش الجمركي وأجهزة الكشف بالأشعة في تفتيش الشاحنات ومركبات المسافرين وأمتعتهم والطرود ..حيث توفر هذه التقنيات الوقت والجهد ..كما ترفع من كفاءة عمليات التفتيش الجمركي.

 

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