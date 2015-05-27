محافظ الأقصر يحيل رئيس حى وسط ومسئولى النظافة للتحقيق

قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس حى وسط مدينة الأقصر ومسئولى ومشرفى النظافة بنفس الحى إلى التحقيق، نظرا لسوء حالة الممشى السياحى "الكورنيش الجديد"، وانتشار المخلفات نتيجة عدم انتظام ورديات النظافة والمتابعة الجيدة للممشى.

وكلف محافظ الأقصر، خلال جولته التفقدية بشوارع ىالمحافظة، رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية والنزول إلى الشارع لتفقد الاوضاع على الطبيعة، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشدداً على ضرورة تنظيف الشوارع خاصة فى القرى والنجوع، وعدم الاقتصار على تنظيف شوارع المحافظة الرئيسية فقط، لافتاً إلى أهمية استمرار الجولات الميدانية لرؤساء المدن والاحياء ومتابعة العمل على أرض الواقع.

وعقد المحافظ اجتماعاً مع اللواء محمد عزت سعيد مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة كيفية الربط بين الجهات الإدارية فى الدولة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال قنوات متعددة، وذلك بحضور رؤساء الإدارات المعنية.

وأكد مدير المشروع أن هدفه التيسير على الموظف فى أداء الأعمال المكلف بها، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة، وحفظ مستندات المواطنين من خلال منافذ حضارية، كما عرض مراحل تنفيذ المشروع بداية من التحليل والتصميم والتوحيد واعادة الهندسة لدورات العمل، وتوفير الأجهزة والشبكات واللوحات الرقمية، وعقب ذلك تبدأ مرحلة التدريب "أساسى – متقدم – تطبيقات".

وناقش خطة تطوير وميكنة ديوان عام المحافظة خلال الاجتماع وربط مدن المحافظة بالديوان العام والمديريات التابعة، وإعادة تحديث وتطوير مراكز خدمة المواطنين، واستكمال تطوير باقى المراكز والمدن بالمحافظة، حيث تم تدريب العاملين بمركزى "الزينية والبياضية".

وطالب محافظ الأقصر بحصر الخدمات التى يحتاجها المواطن، وبحث كيفية تطويرها وعملية الميكنة وكيفية ربط المحافظة إلكترونياً مع الجهات التابعة والخارجية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتى فى اطار التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظة الأقصر.