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حملة مكبرة لإزالة المخلفات من منطقة الجمباز بالزقازيق

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حملة مكبرة لإزالة المخلفات من منطقة الجمباز بالزقازيق حملة مكبرة لإزالة المخلفات من منطقة الجمباز بالزقازيق
شن الجهاز التنفيذى بمحافظة الشرقية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة مخلفات القمامة من منطقة الجمباز بمدينة الزقازيق، ومن المقرر إعادة رصف الطريق لاستخدامه كطريق مساعد لمدخل الزقازيق من ناحية الزراعة، للمساهمة فى حل الاختناقات المرورية.

وتم توجيه أسطول من اللوادر والسيارات القلاب الخاصة بحملة المدينة وحى أول وثان الزقازيق وحملات مجالس المدن المجاورة للمدينة، بالإضافة إلى مشاركة مقاولى القطاع الخاص بسياراتهم لنقل تلك المخلفات بهدف جعل الزقازيق مدينة نظيفة متطورة تليق بكونها عاصمة الشرقية.

ومن جانبه قال اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام للمحافظة، إن هناك اتفاقا وتناغم بين المحافظة ومجالس المدينة ورؤساء حى أول وثان والمقاولين لرفع مئات الأطنان من الأتربة ومخلفات البناء منذ ثورة 25 يناير على جانبى السكة الحديد بمنطقة حى الجمباز حى ثان الزقازيق.

وأضاف، أنه تمت مخاطبة مديرية الطرق لإعادة تأهيل وتطوير طريق منطقة الجمباز بعد رفع القمامة مع إنارة الشارع كاملاً، مشيراً إلى أنه تم تكليف مديرية الصحة برش وتطهير المنطقة بعد رفع التراكمات بالمبيدات للوقاية من الحشرات والبعوض التى تصيب أهالى المنطقة بأمراض خاصة خلال فصل الصيف.

وأكد أن تعليمات محافظ الشرقية لجميع الجهات المعنية والمنوط بها رفع أكوام القمامة ضرورة إعلان الحرب على أكوام القمامة والمخلفات بالزقازيق وجميع مجالس المدن بدائرة المحافظة.

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مصر 365