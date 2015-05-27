أول يونيو.. افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفيات جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفيات الجامعة، الاثنين المقبل، أول يونيو، بحضور محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام، مدير عام مستشفيات الجامعة، أن مؤسسة بنك مصر للتنمية وخدمة المجتمع شاركت بشكل كبير من خلال بروتوكول تعاون أبرمته مستشفيات جامعة الزقازيق معها، وأضافت 13 سريرا بمحتوياتها إلى العناية المركزة بتكلفة تبلغ 2.5 مليون جنيه.

كما شاركت وحدة الغدد الصماء بمستشفى الباطنة بتكلفة قدرها مليون و200 ألف جنيه، علاوة على العناية المركزة بمستشفى الجراحة الجديد بمبلغ 800 ألف جنيه.